Освободили до 100 кв. км: Генштаб об успехах ВСУ на юге и востоке Украины (видео)

В ходе наступательных операция на Бердянском направлении Силы обороны продвинулись до 1 км. На флангах в районе Бахмута продвижение ВСУ составили от 1,5 до 3,5 км.

Войска ударной группировки Сил обороны Украины в течение минувших суток провели ряд наступательных операций на Бердянском направлении. В результате украинским войскам удалось продвинуться от 500 метров до 1 километра. Об этом 13 июня сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Кроме того бойцы украинских вооруженных сил провели ряд наступательных действий на других участках фронта. Так на Бахмутском направлении Силы обороны в течение недели атаковали на двух флангах. На левом фланге наши защитники продвинулись на 1,5 км, на правом фланге — 3,5 км.

Также на Бахмутском направлении бойцы ВСУ продолжают штурмовые действия — есть успехи в районе Берховского водохранилища, где продвижение составило 250 м, сказал Ковалев.

"За минувшую неделю в ходе активной наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение группировки Сил обороны Украины составило 6,5 км. Площадь освобожденной украинской земли на Восточном и Южном направлениях составила свыше 100 кв. км", — заявил Ковалев.

По его словам были освобождены семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Также спикер отметил, что на тех участках линии боевого соприкосновения, где подразделения ВСУ занимают оборону, ни одна позиция утрачена не была. Российские оккупанты наносят активные артиллерийские удары из всего спектра вооружений, а также авиационные удары.

Ранее бойцы 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского опубликовали видео из недавно деоккупированной Макаровки Донецкой области. Украинские защитники проводили зачистку каждого дома — часть личного состава противника была уничтожена.