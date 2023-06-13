Мало оружия и без подготовки: в "Азове" вспомнили, как впервые освободили Мариуполь 9 лет назад

Бойцы напомнили, что в 2014 году боевики контролировали город в Донецкой области более месяца. Впрочем, после штурма "азовцам" и другим силам обороны удалось поднять над Мариуполем флаг Украины.

13 июня 2023 года исполняется ровно 9 лет со дня освобождения бойцами "Азов" города Мариуполь от российских сепаратистов, которые терроризировали город в течение месяца. Об этом во вторник, 13 июня сообщает официальный канал бригады НГУ "Азов".

"13 июня 2014, без достаточного количества вооружения, еще не имея необходимого уровня подготовки, добровольцы тогда еще батальона "Азов" вместе с другими подразделениями Вооруженных сил Украины штурмовали места сосредоточения террористов в захваченных ими админзданиях и подняли над городом украинский флаг. С тех пор Мариуполь стал для нас настоящим домом. Домом, который ценой жизней своих бойцов "Азов" защищал 8 лет", — пишут представители "Азова".

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Также бойцы отметили, что в 2022 году городу Мариуполь было суждено стать щитом, который три месяца прикрывал Украину. Лучшие бойцы полка "Азов" отдали свои жизни, чтобы оккупанты не имели возможности продвинуться дальше, а враг смог захватить город только стерев его с лица земли и превратив в сплошные руины.

"Сейчас, как и в 2014 году, Азов на передовой, в самом эпицентре судьбоносных для Украины событий. Сквозь огонь идет вперед, в кровавых боях освобождая украинские территории. 13 июня 2014 года – первая страница в славной истории нашего подразделения. Первая, но далеко не последняя. Прямо в эти минуты, азовцы на фронте в сверхсложных условиях своими потом и кровью пишут новую историю", — указано в сообщении канала.

Оккупация армией РФ Мариуполя в 2022 году

Напомним, 20 мая 2022 года ВС РФ объявили о взятии под полный контроль территории "Азовсталь" в Мариуполе. В ведомстве страны-агрессора добавили, что министр обороны России Сергей Шойгу уже проинформировал президента Владимира Путина о полном захвате меткомбината и Мариуполя.

В декабре прошлого года стало известно, что в оккупированном городе нашли не менее 10,3 тысяч новых могил, большинство из них — на кладбище в Старом Крыму.

К концу апреля 2023 года, Мариупольский городской совет опубликовал фоторепортаж из оккупированного города, по которому виден уровень разрушений, нанесенных войсками РФ. По данным властей, россияне убили более 22 тысяч горожан, разрушили более 1300 зданий и уничтожили ряд культурных и исторических памятников.