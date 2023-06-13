В Харькове переименовали улицы в честь "Да Винчи" и основателя "Фрайкора", — мэр

Все топонимические решения по переименованию улиц и скверов приняты депутатами Харьковского городского совета единогласно, сообщил Игорь Терехов.

В Харькове переименовали несколько улиц и парков и увековечили героев русско-украинской войны. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Отныне улица Плехановская носит имя лидера "Фрайкора" Георгия Тарасенко, улица Державинская — командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла, улица Броненосца "Потемкина" — легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского, а безымянный, назван в честь боевого медика Владиславы Черных", — проинформировал городской голова.

Он добавил, что все эти герои погибли за свободу Харькова, за независимость Украины и достойны того, чтобы быть увековеченными в памяти людей навсегда.

"Харьковчанам, имеющим жилье на улицах с новыми названиями, менять прописку и документы о праве собственности на недвижимость не нужно. Все "топонимические" решения по переименованию улиц и скверов приняты депутатами городского совета единогласно", — отметил Терехов.

В Харьковском горсовете проинформировали, что 13 июня депутаты также поддержали переименование КП "Харьковские известия" и КП "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького". Теперь эти коммунальные предприятия будут называться, соответственно, КП "Инфосити" и КП "Центральный парк культуры и отдыха".

Напомним, что до начала полномасштабного российского вторжения в Харькове власти не были такими "топонимопатриотическими" и долгое время в городе шли баталии за переименование проспекта маршала Жукова на проспект Григоренко в рамках декоммунизации.

Причем местные власти постоянно блокировали переименование проспекта — голосовали за возвращение проспекта Петра Григоренко имени маршала Жукова, а отдельные депутаты горсовета обращались с административными исками в суд о признании этого решения незаконным.

За Жукова выступал и действующий городской голова Игорь Терехов. Он заявлял, что памятник российскому маршалу в Харькове "стоял и будет стоять". Памятник Жукову в Харькове в 2022 году "декоммунизировали" бойцы "Азова".