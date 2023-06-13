В МО РФ заявили, что на Времивском выступе их разгромили "наспех сформированные" подразделения

В российском Минобороны утверждают, что все атаки были отбиты. В то же время, данные интерактивной карты фронта свидетельствуют о заметном продвижении ВСУ в том районе в течение нескольких дней.

В наступление на Времевском выступе в Донецкой области Украина якобы направила подразделения, быстро сформированные из остатков других бригад. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ от 13 июня.

"На Времевском выступе киевским режимом в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понесших большие потери", — написала пресс-служба вражеского Минобороны.

Также в публикации говорится, что в течение суток ВСУ продолжали наступать в районе Бахмута. Вблизи освобожденной в Донецкой области Макаровки, по версии страны-агрессорки, оккупантам удалось отбить три атаки защитников.

Что на самом деле происходит на Времевском выступе?

Между тем, данные мониторингового проекта DeepState свидетельствуют о заметных изменениях в районе села Времевка в Донецкой области в течение последних нескольких дней.

В частности, с 9 июня по сегодняшний день, согласно интерактивной карте, в этом районе было освобождено более 20 квадратных километров ранее захваченной российскими войсками земли.

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Более того, если сравнивать данные только за последние сутки — можно увидеть, что украинские военные вероятно продвинулись вперед на Времевском выступе. Линия вражеских позиций за Макаровкой выровнялась, а территория, перешедшая в "серую" зону, увеличилась.

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Сам населенный пункт Времевка находится дальше линии фронта, чем соседние с ним Нескучное, Благодатное и Макаровка, уже освобождены защитниками.

В Министерстве обороны Украины подтвердили освобождение ВСУ уже семи населенных пунктов. По словам замминистра Анны Маляр, за последнюю неделю защитники продвинулись на 6,5 километра и взяли под контроль площадь 90 квадратных километров.

В украинском Минобороны подтвердили освобождение Лобкового, Левадного, Новодаровки, Нескучного, Сторожевого, Макаровки и Благодатного.

Напомним, представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что за минувшие сутки защитникам удалось продвинуться на расстояние от 500 метров до километра на Бердянском направлении. Также спикер рассказал об успехах военных вблизи Бахмута.

13 июня 35 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского поделилась кадрами из недавно освобожденной Макаровки. Защитники рассказали, что, осознав свою неспособность удержать населенный пункт, российские захватчики начали его уничтожать.