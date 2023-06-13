"Цели СВО меняются": Запад использует Украину для раскачивания России, — Путин

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия якобы до сих пор настроена на "самые добрые" отношения со странами бывшего СССР и Западом. Однако Кремль никогда не устроит самостоятельная политика Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад якобы использует Украины для того, чтоб "раскачать" ситуацию в России. Об этом сообщает пропагандистский канал RT.

Сообщается, что глава Кремля 13 июня проводит встречу с военными корреспондентами РФ. На ней присутствуют пропагандисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT, "Комсомольской правды", блогеры и авторы различных Telegram-каналов.

Во время выступления Путин заявил, что Россия якобы до сих пор настроена на "самые добрые" отношения со странами бывшего СССР и Западом.

Он также прокомментировал войну в Украине. По его словам, так называемая "Специальная военная операция" продолжается, а ее цели меняются в соответствии с ситуацией. С другой стороны, есть некие "фундаментальные задачи", которые РФ хочет решить.

Путин отметил, что Кремль никогда не устроит происходящее в Украине. Речь идет о сносе памятников большевику Владимиру Ленину, а также присвоении украинскому националисту Степану Бандере звания героя. Путин считает, что Бандера якобы "фашист".

Что касается РФ, то президент России не видит смысла в том, чтобы вводить на территории России военное положение. Он прокомментировал рейды Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородскую область, заявив, что такая проблема "есть".

"Российская граница будет укреплена для защиты от атак с украинской территории", — сказал Путин.

Напомним, что в РФ заявили, что Путин вывел Россию из договора об Азовском море и Керченском проливе с Украиной. В российском документе указывается, что Украина "утратила статус прибрежного государства по отношению к Азово-Керченской акватории".

Также 12 июня у Путина назвали захват Киева одной из целей войны. Бывший российский президент Дмитрий Медведев "установил" на Майдане в Киеве российский триколор и заявил о планах взять столицу под свой контроль.