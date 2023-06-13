Зеленский не знал: ЦРУ якобы призывало Украину не подрывать "Северный поток"

Журналисты утверждают, что в операции якобы участвовали шесть военнослужащих ССО. Под чужими именами те арендовали лодку и при помощи подводного аппарата погрузились на дно Балтийского моря.

Центральное разведывательное управление США летом 2022 года попросило Украину не взрывать газопровод "Северный поток". Поэтому операцию, которой якобы руководил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, было решено отменить. Об этом пишет голландское издание NOS.

Издание пишет, что атака, согласно полученным журналистами The Washington Post сведениям, якобы планировалась сразу после учений НАТО в Балтийском море, которые завершились 17 июня. Однако американцы связались с Украиной и предупредили ее не взрывать газопровод.

Сообщается, что предупреждение поступило в июне и украинская сторона отменила некую операцию. Так, в ней должна была принять участие также небольшая группа водолазов. Примечательно, что президент РФ Владимир Зеленский якобы не должен был знать, всем руководил именно Валерий Залужный.

Сообщается, что, согласно плану, шесть военнослужащих Сил специальных операций Украины под чужими именами намеревались арендовать лодку и с помощью подводного аппарата погрузиться на дно Балтийского моря, а затем повредить или разрушить трубопровод

По словам журналистов, ЦРУ связалось с Украиной после того, как получило информацию о готовящемся подрыве со стороны голландской военной разведки MIVD. Но в сентябре 2022 года трубопровод все-таки взорвали почти по тому же сценарию, который голландцы разоблачил тремя месяцами ранее.

В материале сказано, что еще в марте глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды будут помогать Украине независимо от того, причастна ли она к подрыву "Северного потока" или нет.

Украина отрицает причастность к подрыву газопровода

Как пишет издание The Wall Street Journal, Украина категорически отрицает причастность к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Президент Украины Владимир 10 марта 2023 года Зеленский опроверг причастность Украины к подрыву "Северного потока". По его словам, публикация материалов с обвинениями в адрес Киева играет на руку лишь России или бизнес-группам, которые заинтересованы в том, чтобы против Москвы не вводились мощные санкции.

"Что касается Северного потока, то мы не имеем к этому никакого отношения… Мы четко понимаем, где это появлялось, на каких медиаплощадках, каких государств… и откуда эта информация могла идти. Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа делают такие шаги", — сказал он.

Кроме того, 8 марта свою позицию высказал глава Минобороны Алексей Резников. Он заявил, что операция по подрыву газопровода была бы комплиментом для украинских специальных сил, но это не дело их рук.

"Для меня это довольно странная история, не имеющая ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование выявит все детали", — сказал он.

Отметим, что ранее в мае СМИ сообщали, что корабли ВМФ РФ находились вблизи "Северных потоков" накануне взрывов. Судно "Сибиряков" Балтийского флота РФ, занимающееся проведением подводных операций, находилось в районе расположения "Северных потоков" накануне взрывов.

Однако немецкие журналисты заявили, что в Германии следователи ищут следы в Украине подрыва газопровода. Следователи якобы установили, что поддельные документы, которые использовали для аренды потенциальной яхты-перевозчика взрывчатого вещества, могут привести к заказчикам, которые были в Украине.