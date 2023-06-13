"Читаем по губам": как в Украине отреагировали на слова Путина о "санитарной зоне" (скриншоты)

По словам советника ОП Михаила Подоляка, Путин хочет превратить Украину в непригодную для жизни территорию, без инфраструктуры и энергетики. В украинском МИД отметили, что и в РФ, и в Венгрии называют остановку поставок оружия условием прекращения войны.

Суть трактовки прозвучавшего 13 июня заявления президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в "санитарную зону" сводится к тому, что все оккупированное в Украине, будет уничтожаться. Так прокомментировал слова Путина советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, россияне, проигрывая войну, рассчитывают спастись бегством и попутно уничтожить все на оккупированной территории, в т.ч. и на Крымском полуострове.

В своем Twitter Подоляк отметил, что посыл ставших уже традиционными некрофильских шуток Путина применительно к войне в Украине сводится к одной-единственной цели — деиндустриализации Украины, т.е. уничтожению инфраструктурных и энергетических объектов, и созданию непригодной для жизни загрязненной "серой" зоны.

"Читаем по губам: "У нас нет возможности захватить всю Украину, поэтому взорвали Каховскую ГЭС и не собираемся останавливаться", — отметил Михаил Подоляк.

Пост Михаила Подоляка

Поэтому жителям Украины следует быть готовыми и к дальнейшим ракетным атакам по неоккупированной территории.

Реакция МИД Украины

Представитель украинского МИД Олег Николенко указал на сходство в позициях российского президента и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто относительно военной помощи Киеву со стороны западных стран.

Пост Олега Николенко

И Москва, и Будапешт уверены, что войну в Украине затягивают поставки западных вооружений. Венгрия не хочет помогать Киеву из-за опасений перед Москвой, это признавал глава венгерского МИД.

"Литовско-польско-украинский корпус"

Сотрудники Украинского центра противодействия дезинформации отметили новые попытки манипуляций и дезинформации со стороны российского руководства.

Предупреждение Украинского центра противодействия дезинформации

Российские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский будто бы готовится поехать в Польшу для обсуждения участия Киева в Варшавской унии и создания некоего "Литовско-польско-украинского корпуса".

Президент РФ передергивает факты, утверждая, что РФ "заставили встать на защиту", хотя "мы искренне пытались договориться". Украину же он назвал страной, которую "коллективный" Запад использует, чтобы раскачать РФ.

На встрече с т.н. российскими военкорами Путин заявил, что ВСУ якобы потеряли 25-30% всего западного вооружения.

Напомним, что, по данным западных аналитиков, Украина потеряла 15% бронемашин Bradley, коих США передали всего-то около сотни. Широкое применение этих БМП в наступлении украинских сил объясняется тем, что это способ безопасной доставки пехоты на передовую.

В свою очередь, предводитель российских наемников Евгений Пригожин заявляет, что Украина еще очень далека от того, чтобы исчерпать наступательный потенциал.