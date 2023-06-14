Ночная атака "Калибров" по Одессе: в командовании назвали количество жертв (фото)

Одна из российских ракет попала в складское помещение, что привело пожару и разрушениям на площади в 1000 кв. м. Спасатели продолжают разбор завалов.

В результате удара Вооруженных сил Российской Федерации по Одессе 14 июня погибли 3 людей. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В публикации говорится, что ночью оккупанты выпустили по Одессе 4 крылатых ракет "Калибр" с корабля в Черном море.

"В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения", — констатировали в ведомстве.

По данным ОК "ЮГ", в результате "прилета" российской ракеты в складском помещении одной из торговых сетей вспыхнул пожар, площадью в 400 кв. м. Около 1000 кв. м. здания разрушено.

Сообщается, что 3 сотрудника склада погибли, еще 7 получили ранения. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

Ранее в ОК "Юг" сообщали, что во время ночного обстрела силам ПВО удалось сбить 2 ракеты "Калибр", которые были запущены с акватории Черного моря.

Напомним, что 13 июня ВС РФ 21 раз обстреляли Сумскую область. В результате обстрела из ствольной артиллерии погибли 7 работников Гослесхоза, которые в это время ехали на автомобиле УАЗ.

Кроме того, 13 июня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Один из ударов пришелся на 5-этажку по улице Героев АТО в одном из центральных районов города. В результате обстрела произошло возгорание.

Мы также писали о том, что 13 июня российские оккупанты обстреляли поселок городского типа Белозерка в Херсонской области из артиллерии. Один из артиллерийских снарядов попал во двор церкви, в результате чего погиб 72-летний священник.