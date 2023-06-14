Новые истребители F-35 сразу пойдут на склад, а не в ВВС: названа причина

Модернизация TR-3 должна стать подготовительной для глобального обновления F-35 до уровня Block 4. Однако с ней проблемы, поэтому самолеты не станут сразу в строй.

В обновленном плане Пентагона по истребителю F-35 предполагается, что летом приостановятся поставки самолетов. А новые будут идти сразу на склад. Об этом сообщает The War Zine.

Модернизация TR-3 имеет решающее значение для глобального обновления Block 4 для истребителя F-35. Однако уже в июле Пентагон планирует прекратить принимать некоторые истребители F-35, которые сходят с производственной линии на заводе Lockheed Martin в штате Техас. Причина в том, что модернизация TR-3 испытывает проблемы. Поэтому десятки самолетов будут находиться на хранении, возможно, до весны 2024 пока проблемы с пакетом не будут решены.

Кабина истребителя F-35

Первые серийные самолеты TR-3 начали производить в феврале 2023 года, и ожидается, что они в июле будут готовы. Офис объединенной программы F-35 (JPO) подтвердил, что проблемы с пакетом модернизации означает, что самолеты будут храниться на складах до их решения.

"JPO и Lockheed Martin обеспечат безопасное и надежное хранение этих самолетов до момента [приема]", – сообщили в Офисе.

Также предыдущая версия TR2 будет поставляться в обычном режиме. Поэтому неизвестно, сколько самолетов отправят на хранение. В Офисе заявили, что сейчас об этом говорить рано. Но общее количество самолетов, которые должны изготовить в 2023 году, составляет 150 планеров. На сегодня изготовлено уже 45 F-35 и еще около 50 в версии TR2 находится на этапе производства.

Производственная линия F-35

TR3 должен улучшить основной процессор истребителя, блок памяти и авионику. Таким образом, самолет подготовят к дальнейшей модернизации до уровня Block 4, которая получит полностью новый радар.

Напомним, 6 июня СМИ писали, что у новейших F-35 обнаружили перегрев двигателя, инженеры Lockheed Martin дорабатывают систему охлаждения.

1 июня также сообщалось, что модернизация F-35 в Block 4 подорожала на 55% с 10.6 млрд долларов до 16,5.