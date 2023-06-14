"Ударили на рассвете": ВС РФ атаковали Краматорск и Константиновку, есть жертвы (фото)

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате обстрела погибли три человека. В Воздушных силах отметили, что пуск ракет осуществлялся из Ростовской области.

Российские оккупанты вновь обстреляли Донецкую область. В Краматорске и Константиновке трое погибших и трое раненых. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале 14 июня.

"Р*шисты ударили на рассвете — в 5 утра — направили ракеты по Краматорску и Константиновке", — говорится в сообщении.

В Краматорске в результате ракетного удара погибло двое человек, еще двое получили серьезные ранения. Часть ракет попали в частный сектор с жилыми домами. Полностью разрушено минимум 5 зданий, еще два десятка были повреждены.

В Константиновке один погибший и один раненый. Два жилых дома разрушены, а еще 55 частично повреждены. В результате ракетной атаки противника также пострадал газопровод и электросети.

Российские оккупанты атаковали Донецкую область ракетами Фото: Павел Кириленко / Facebook Российские оккупанты атаковали Донецкую область ракетами Фото: Павел Кириленко / Facebook Российские оккупанты атаковали Донецкую область ракетами Фото: Павел Кириленко / Facebook

"Спасательные и коммунальные службы работают на месте российских преступлений, оказывают помощь людям", — говорится в сообщении.

По информации Воздушных сил ВСУ, за предыдущую ночь было уничтожено 12 вражеских целей.

Донецкую область российская армия атаковала из Ростовской области при помощи бомбардировщиков Ту-22М3. Из них запустили ракеты Х-22, что привело к новым жертвам и разрушениям.

Кроме того, ВС РФ использовали 10 дронов-камиказде Shahed-136/131 на юго-восточном направлении. Девять БПЛА уничтожено.

Напомним, 14 июня сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Одессе. Одна из российских ракет попала в складское помещение, что привело пожару и разрушениям на площади в 1000 кв. м. Спасатели продолжают разбор завалов.