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"Ударили на рассвете": ВС РФ атаковали Краматорск и Константиновку, есть жертвы (фото)

обстрелы городов Украины, Краматорск, Константиновка, Донецкая область, ракетный удар, российские оккупанты
Фото: Павел Кириленко / Facebook | Российские оккупанты атаковали Донецкую область ракетами

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате обстрела погибли три человека. В Воздушных силах отметили, что пуск ракет осуществлялся из Ростовской области.

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Российские оккупанты вновь обстреляли Донецкую область. В Краматорске и Константиновке трое погибших и трое раненых. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале 14 июня.

"Р*шисты ударили на рассвете — в 5 утра — направили ракеты по Краматорску и Константиновке", — говорится в сообщении.

В Краматорске в результате ракетного удара погибло двое человек, еще двое получили серьезные ранения. Часть ракет попали в частный сектор с жилыми домами. Полностью разрушено минимум 5 зданий, еще два десятка были повреждены.

В Константиновке один погибший и один раненый. Два жилых дома разрушены, а еще 55 частично повреждены. В результате ракетной атаки противника также пострадал газопровод и электросети.

обстрелы городов Украины, Краматорск, Константиновка, Донецкая область, ракетный удар, российские оккупанты Fullscreen
Российские оккупанты атаковали Донецкую область ракетами
Фото: Павел Кириленко / Facebook
обстрелы городов Украины, Краматорск, Константиновка, Донецкая область, ракетный удар, российские оккупанты Fullscreen
Российские оккупанты атаковали Донецкую область ракетами
Фото: Павел Кириленко / Facebook
обстрелы городов Украины, Краматорск, Константиновка, Донецкая область, ракетный удар, российские оккупанты Fullscreen
Российские оккупанты атаковали Донецкую область ракетами
Фото: Павел Кириленко / Facebook
обстрелы городов Украины, Краматорск, Константиновка, Донецкая область, ракетный удар, российские оккупанты
обстрелы городов Украины, Краматорск, Константиновка, Донецкая область, ракетный удар, российские оккупанты
обстрелы городов Украины, Краматорск, Константиновка, Донецкая область, ракетный удар, российские оккупанты

"Спасательные и коммунальные службы работают на месте российских преступлений, оказывают помощь людям", — говорится в сообщении.

По информации Воздушных сил ВСУ, за предыдущую ночь было уничтожено 12 вражеских целей.

Донецкую область российская армия атаковала из Ростовской области при помощи бомбардировщиков Ту-22М3. Из них запустили ракеты Х-22, что привело к новым жертвам и разрушениям.

Кроме того, ВС РФ использовали 10 дронов-камиказде Shahed-136/131 на юго-восточном направлении. Девять БПЛА уничтожено.

Напомним, 14 июня сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Одессе. Одна из российских ракет попала в складское помещение, что привело пожару и разрушениям на площади в 1000 кв. м. Спасатели продолжают разбор завалов.