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"Вдарили на світанку": ЗС РФ атакували Краматорськ та Костянтинівку, є жертви (фото)

обстріли міст України, Краматорськ, Костянтинівка, Донецька область, ракетний удар, російські окупанти
Фото: Павло Кириленко / Facebook | Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок обстрілу загинули троє людей. У Повітряних силах зазначили, що пуск ракет здійснювався із Ростовської області.

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Російські окупанти знову обстріляли Донецьку область. У Краматорську та Костянтинівці троє загиблих та троє поранених. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі 14 червня.

"Р*шисти вдарили на світанку — о 5 ранку — направили ракети по Краматорську та Костянтинівці", — йдеться у повідомленні.

У Краматорську внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей, ще двоє зазнали серйозних поранень. Частина ракет потрапила у приватний сектор із житловими будинками. Повністю зруйновано щонайменше 5 будівель, ще два десятки було пошкоджено.

У Костянтинівці один загиблий та один поранений. Два житлові будинки зруйновано, а ще 55 частково пошкоджено. Внаслідок ракетної атаки противника також постраждав газопровід та електромережі.

Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами Fullscreen
Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами Fullscreen
Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами Fullscreen
Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами
Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами
Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами

"Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, за попередню ніч було знищено 12 ворожих цілей.

Донецьку область російська армія атакувала із Ростовської області за допомогою бомбардувальників Ту-22М3. З них запустили ракети Х-22, що призвело до нових жертв та руйнувань.

Крім того, ЗС РФ використовували 10 дронів-каміказді Shahed-136/131 на південно-східному напрямку. Дев'ять БПЛА знищено.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Одесі. Одна з російських ракет потрапила до складського приміщення, що призвело до пожежі та руйнувань на площі в 1000 кв. м. Рятувальники продовжують розбір завалів.