Украинские военные продвигаются на Бердянском направлении, – Генштаб

Защитники за трое суток боев продвинулись на расстояние от 0,2 до 1,4 км, было освобождено около трех квадратных метров.

Бойцы сил обороны имеют частичный успех на Бердянском направлении в ходе наступательных действий. Об этом 14 июня сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в Military Media Center.

За последние трое суток украинские военные в боях продвинулись по некоторым направлениям на расстояние от 200 до 1400 метров. Силы обороны освободили около 3 квадратных километров. В настоящее время бои продолжаются на Бердянском направлении.

"На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка. Также идут бои в районе сел Новоданиловка и Новопокровка", — сообщил Ковалев.

Также он добавил, что российские оккупанты усилили ракетно-авиационные обстрелы. Только за эту ночь ВС РФ запустили крылатые ракеты Х-22, крылатые ракеты "Калибр", а также дроны-камикадзе Shahed по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях. Силы ПВО перехватили 3 "Калибра" и 9 беспилотников Shahed.

Карта, где проходят основные бои Фото: deepstatemap.live Карта боев на Бердянском направлении Фото: deepstatemap.live

Напомним, 13 июня российские оккупанты попали в засаду украинской армии в Донецкой области. Защитники уничтожили машину КамАЗ "Тайфун".

Также 13 июня СМИ сообщали, что российские войска перебросили в Бердянск около 30 вертолетов Ка-52, Ми-8 и Ка-29.