"Мы закончим это": Лукашенко увидел "большие предпосылки" для окончания войны в Украине

Александр Лукашенко пригрозил западным партнерам Украины и заявил, что они сами "жутко боится новой масштабной войны и ядерной катастрофы".

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "есть большие предпосылки для окончания войны в Украине". Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 1", передает БелТА.

"Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно", — заявил он.

Лукашенко при этом утверждает, что Запад "жутко боится новой масштабной войны и ядерной катастрофы".

"Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решения в случае "если". Они больше всего боятся (и об этом искренне все говорят) ядерной катастрофы. Они боятся применения ядерного оружия в Украине. Это естественно. Мы тоже не хотим, тоже боимся. Потому что это может привести, как специалисты говорят, к всемирной катастрофе, и шарик может с орбиты сойти, если это все оружие взорвется", — сказал Лукашенко.

При этом политик повторил тезис российской пропаганды, что, мол, "Россия может применить ядерное оружие, если враг вторгнется на ее территорию и эта агрессия будет угрожать существованию государства".

Напомним, 9 июня по словам президент России Владимира Путина, российское ядерное оружие будет размещено в Беларуси сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него. Но от этого Беларусь не потеряет своего внеядерного статуса.

В этот же день Александр Лукашенко отметил, что Минск несет ответственность за сохранность ядерного оружия из России и заверил, что никакие диверсанты не смогут попасть на территорию его страны.