"Это выглядит странно": у Зеленского отреагировали на западные запчасти в ракетах РФ

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, у Москвы получается обходить санкции. Он считает, что пора закрыть лазейки в пакетах ограничений.

Во всех ракетах РФ, которые были произведены в 2023 году, Украина находит западную электронику. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Twitter.

По его словам, Россия получает запчасти для ракет западного производства из третьих стран. У Москвы получается обходить санкции.

"Вопрос: может, пора прикрыть очевидные лазейки и дыры в санкционных пакетах? Иначе это уже выглядит откровенно странно", — отметил Подоляк.

Он заявил, что с одной стороны западные компании косвенно поставляют детали к ракетам России, которая уже признана главным доктринальным соперником НАТО, с другой – западные политики ищут ракеты для ПВО Украины.

Кроме того, Подоляк отметил погибшую в результате российского ракетного обстрела молодую пару из Кривого Рога, а также жертв террора ВС РФ в Одессе.

Михаил Подоляк о запчастях в ракетах РФ Фото: Михаил Подоляк Twitter

Напомним, что в результате российского обстрела Кривого Рога 13 июня погибли супруги Давид и Ксения Эпельман. 3 июня отпраздновали годовщину свадьбы. Им обоим было по 22 года.

Кроме того, в ночь на 14 июня ВС РФ обстреляли ракетами Одессу. В результате погибли 3 человека. Одна из российских ракет попала в складское помещение, что привело пожару и разрушениям на площади в 1000 кв. м. Спасатели продолжают разбор завалов.

Западные запчасти в российском оружии

Отметим, что еще 3 июня секретарь СНБО Украины Алексай Данилов заявил, что в БПЛА Shahed нашли запчасти из стран-союзниц. По его словам, некоторые детали к иранским дронам могли быть закуплены еще на стадии подготовки России к полномасштабному вторжению.

Кроме того, еще в феврале эксперты говорили, что в ракете "Калибр" нашли компоненты 11 западных компаний. Компоненты, производимые компаниями Harting, Trimble и TE Connectivity, продолжают поступать в Россию через официальных дистрибьюторов или через третьи страны, такие как Турция и Гонконг, говорится в отчете.