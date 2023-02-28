Экспорт продолжается: в ракете "Калибр" нашли компоненты 11 западных компаний, — эксперты

Компоненты, производимые компаниями Harting, Trimble и TE Connectivity, продолжают поступать в Россию через официальных дистрибьюторов или через третьи страны, такие как Турция и Гонконг, говорится в отчете.

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Компоненты товаров двойного использования производства стран Запада продолжали поступать в Россию на протяжении многих месяцев со дня полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом свидетельствуют данные нового совместного отчета за 28 февраля Международного партнерства по правам человека и Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО).

"Данные, которые выявили и проанализировали НАКО в рамках этого отчета, свидетельствуют о том, что в состав российской крылатой ракеты "Калибр" входят компоненты производства 11 иностранных компаний, среди которых — 9 американских, а также швейцарская и тайваньская", — говорится в сообщении .

В отчете отмечается, что 4 ключевых вида вооружения РФ и систем вооружения, используемых для совершения военных преступлений, в разной степени зависят от компонентов товаров двойного назначения западного производства, а они, согласно данным исследования, продолжали поступать в Россию и в конце 2022 года. Стоимость такого экспорта оценивается в миллионы долларов. Две из компаний производят компоненты двойного назначения, которые РФ нуждается в ремонте военного вооружения и производства.

Торговые данные свидетельствуют о том, что компоненты, производимые компаниями Harting, Trimble и TE Connectivity, продолжают поступать в Россию через официальных дистрибьюторов или третьи страны, такие как Гонконг и Турция.

"Экспорт в Россию от западных компаний, производящих компоненты двойного назначения, которые нужны Кремлю, продолжался", — отмечают исследователи.

Авторы отчета дали несколько рекомендаций политикам и бизнесу, в частности, распознать и публично признать существование проблемы, тщательно пересмотреть санкции и меры по экспортному контролю и отслеживать конечных пользователей товаров двойного назначения и их компонентов.

Россия и Иран собираются построить завод по производству дронов-камикадзе на территории РФ. Высокотехнологичные запчасти им поможет получить Таджикистан, заявляли аналитики американского Института изучения войны в отчете за 6 февраля. Сбитые в Украине иранские беспилотники Shahed, использующие ВС РФ, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, производимые в США.

ВС РФ при массированных ракетных ударах по Украине в последнее время используют "свежеизготовленные" крылатые ракеты. 22 октября, согласно данным анализа обломков боеприпасов, по Украине был нанесен удар ракетами, изготовленными, в частности, во втором квартале этого года.