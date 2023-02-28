Експорт триває: у ракеті "Калібр" знайшли компоненти 11 західних компаній, — експерти

Компоненти, вироблені компаніями Harting, Trimble та TE Connectivity, продовжують надходити до Росії через офіційних дистриб’юторів або через треті країни, такі як Туреччина та Гонконг, йдеться в звіті.

Related video

Компоненти товарів подвійного використання виробництва країн Заходу продовжували надходити до Росії впродовж багатьох місяців з дня повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це свідчать дані нового спільного звіту за 28 лютого Міжнародного партнерства з прав людини та Незалежної антикорупційної комісії (НАКО).

"Дані, які виявила і проаналізувала НАКО у межах цього звіту, свідчать про те, що до складу російської крилатої ракети "Калібр" входять компоненти виробництва 11 іноземних компаній, серед яких — 9 американських, а також швейцарська і тайванська", — йдеться в повідомленні.

У звіті зазначається, що 4 ключові види озброєння РФ і систем озброєння, які використовуються для скоєння воєнних злочинів, різною мірою залежать від компонентів товарів подвійного призначення західного виробництва, а вони, згідно із даними дослідження, продовжували надходити до Росії і наприкінці 2022 року. Вартість такого експорту оцінюється у мільйони доларів. Дві з компаній виробляють компоненти подвійного призначення, які РФ потребує для ремонту військового озброєння та виробництва.

Торгові дані свідчать про те, що компоненти, вироблені компаніями Harting, Trimble та TE Connectivity, продовжують надходити до Росії через офіційних дистриб’юторів або через треті країни, такі як Гонконг та Туреччина.

"Експорт до Росії від західних компаній, що виробляють компоненти товарів подвійного призначення, які потрібні Кремлю, продовжувався", — зазначають дослідники.

Автори звіту дали кілька рекомендацій політикам і бізнесу, зокрема, розпізнати та публічно визнати існування проблеми, ретельно переглянути санкції та заходи експортного контролю та відстежувати кінцевих користувачів товарів подвійного призначення та їхніх компонентів.

Росія та Іран збираються побудувати завод з виробництва дронів-камікадзе на території РФ. Високотехнологічні запчастини їм допоможе отримати Таджикистан, заявляли аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті за 6 лютого. Збиті в Україні іранські безпілотники Shahed, які використовують ЗС РФ, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, вироблені у США.

ЗС РФ під час масованих ракетних ударів по Україні останнім часом використовують "свіжовиготовлені" крилаті ракети. 22 жовтня, згідно з даними аналізу уламків боєприпасів, по Україні було завдано удару ракетами, виготовленими, зокрема, у другому кварталі цього року.