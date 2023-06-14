Давление на Будапешт: в Сенате США заблокировали продажу HIMARS для Венгрии

Американские журналисты отмечают, что это решение направлено на то, чтобы заставить Венгрию дать добро на членство Швеции в НАТО.

В Сенате Соединенных Штатов заблокировали продажу оружия Венгрии на сумму 735 млн долларов в качестве наказания за отказ Будапешта одобрить членство Швеции в НАТО. Это крайне редкий шаг направлен на то, чтобы заставить Венгрию дать добро на расширение военного альянса в преддверии крупного саммита НАТО в следующем месяце. Об этом 14 июня написали в The Washington Post.

С такой инициативой выступил главный республиканец в Комитете по международным отношениям сенатор Джеймс Риш. Он заявил, что если Будапешт хочет получить пакет вооружений, который включает 24 батареи ракетных установок HIMARS, более 100 ракет и пусковых установок, а также сопутствующие запчасти и поддержку, Венгрия должна дать "зеленый свет" в вопросе вступления Швеции в НАТО.

Журналисты издания отмечают, что решение затормозить продажу новых вооружений Венгрии демонстрирует растущий гнев со стороны сторонников НАТО, таких как Риш, который редко задерживает продажу оружия союзникам в любой части мира.

"Уже некоторое время я напрямую выражаю свою озабоченность венгерскому правительству по поводу его отказа продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО. В связи с тем, что уже июнь, а дело все еще не сделано, я решил, что продажа нового американского военного оборудования Венгрии будет приостановлена", — подчеркнул он.

В публикации поясняется механизм предоставления оружия. Дело в том, что перед тем, как о продаже будет публично объявлено Государственным департаментом председатель и член комитета по иностранным делам Сената и Палаты представителей должны дать на это свое разрешение и одобрение.

Напомним, помимо этого случая Вашингтон испытывает тревогу по поводу готовности Будапешта расширять и углублять связи с Москвой. Отношения между США и Венгрией становятся все более напряженными, поскольку премьер-министр Виктор Орбан в свое время блокировал европейское финансирование обороны Украины, препятствовал принятию пакетов санкций против РФ, а также углублял энергетические связи с Россией.