Венгрия подтвердила блокировку транша в 500 млн евро для Украины: в чем причина

Официальный представитель венгерского правительства считает, что средства Европейского фонда мира нужно направить не на вооружение для ВСУ, а на продвижение интересов Евросоюза в "других сферах".

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В Венгрии не одобрили выделение транша на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF). Об этом 16 мая сообщило издание Reuters со ссылкой на официального представителя венгерского правительства.

"Венгрия не согласна с тем, что Евросоюз наряду с другими существующими инструментами использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины, поскольку это не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов ЕС в других сферах", — сообщил источник журналистам.

В публикации говорится, что средства Европейского союза могут быть направлены Балканам, либо же в Северную Африку.

"Для венгерского правительства крайне важно, чтобы эти вопросы были прояснены, и именно поэтому оно не одобрило выделение следующего транша из EPF", — заявили в правительственной пресс-службе.

Журналисты также упомянули о том, что EPF был основан в 2021 году с целью повысить способность Евросоюза предотвращать конфликты, поддерживать мир и международную безопасность. Так, в рамках EPF Украина получила 3,6 млрд евро на военную поддержку.

Напомним, что 15 мая итальянское издание ANSA сообщило, ссылаясь на свои источники, что Венгрия заблокировала выплату восьмого транша в размере 500 млн евро, который Евросоюз хотел отправить на вооружение для Украины.

Еще мы писали о том, что 16 мая венгерский военный эксперт Андраш Рац сообщил о перемещении определенных военных сил Венгрии к западной границе с Украиной перед началом полномасштабного вторжения РФ.

Ранее, 5 мая, мы также сообщали, что экс-президент США Дональд Трамп выступил на Конференции консервативного политического действия, которая прошла в Будапеште, где похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.