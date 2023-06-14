"Жив и даже не ранен": Кадыров опроверг информацию росСМИ о ликвидации Делимханова

По словам Кадырова, новости о гибели его "правой руки" — "фейковый вброс" украинских СМИ, хотя первоисточником новости выступили российские медиа.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 14 мая опубликовал фотографию с депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым в своем Telegram-канале.

Кадыров утверждает, что Делимханов находится в полном здравии, а информация о его ранении — "фейк".

"Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку", — написал Кадыров.

Стоит отметить, что первоисточником информации, которую Кадыров называет "фейковым вбросом", является российский пропагандистский телеканал "Звезда", который 14 июня сообщил о ранении Делимханова.

Что известно о "пропаже" Делимханова

14 июня, была распространена информация о предполагаемой ликвидации Адама Делимханова, близкого соратника главы Чечни, в Запорожской области.

Рамзан Кадыров, не получая связи с Делимхановым, обратился к украинским спецслужбам с просьбой предоставить ему информацию о местонахождении пропавшего.

Командир спецподразделения "Ахмат" ВС РФ Апти Алаудинов сообщил , что "кадыровцы", находящиеся вблизи Марьинки в Донецкой области, срочно покинули зону боевых действий, чтобы найти Делимханова.