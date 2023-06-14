Активная оборона: в ВСУ рассказали, как РФ пытается сдерживать наступление на Бердянском направлении

Спикер Валерий Шершень проинформировал, что россияне не оставляют попыток захватить город Марьинка. Он рассказал, что за прошедшие сутки защитники отбили штурмы врага, после чего оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов.

Российские захватчики пытаются сдерживать наступление защитников на Бердянском направлении и не оставляют надежды взять под контроль город Марьинка в Донецкой области. Об этом 14 июня в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Силы обороны продолжают противостоять вражеским штурмам на Авдеевском направлении. Вместо этого на Бердянском направлении враг ведет активную оборону, пытаясь нивелировать наступательные действия подразделений и войск нашей группировки", — заявил военный.

По словам спикера, за прошлые сутки на Таврическом направлении вражеские армейцы совершили 20 атак на украинские позиции и 559 обстрелов.

"Российские оккупанты продолжают штурмовые действия с целью захвата Марьинки и создания условий по охвату Авдеевки. Противник штурмовал с задачей завладеть взводными опорными пунктами первого эшелона, наступал штурмовыми группами. В городе Марьинка наши защитники отразили все вражеские атаки", — передал Шершень.

Тогда, как рассказал представитель Сил обороны, войска страны-агрессорки нанесли авиационный удар в Марьинке. Кроме того, по словам военного, захватчики обстреляли из артиллерии населенные пункты Марьинка, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

"Потери противника в зоне проведения операции Сил обороны Таврического направления убитыми, ранеными и пленными составляют 350 оккупантов. В плену — семеро", — подчеркнул Шершень.

Напомним, российский военкор Кирилл Федоров рассказал, как ВСУ ликвидировали в Кременной захватчиков. По его словам, вражеские армейцы два часа стояли там на плацу в ожидании генерала, но HIMARS оказался первее.

59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка опубликовала кадры, как танк ВС РФ совершил самоубийство на поле боя — наносил хаотические удары, пока сам не был ликвидирован. Оккупанты вместо спасения техники оставили ее и сбежали.