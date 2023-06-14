"Идет важная фаза": в ГУР призвали жителей Крыма избегать военных объектов (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, украинская разведка знает о враге на оккупированных территориях практически все. Важным источником этих данных являются местные жители.

Жителям временно оккупированного Крымского полуострова стоит держаться подальше от военных объектов и оккупационных администраций. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДОМ 14 июня.

Юсов заявил, что Киев и украинская разведка знают о россиянах на оккупированных территориях практически все. Одним из важных источников этих данных являются местные жители.

По словам представителя ГУР, Украина получает информацию, в том числе от этнических россиян, которые не поддерживают нынешнюю власть РФ и выступают за деоккупацию Крымского полуострова.

"Сейчас идет важная фаза сбора информации. Каждый крымчанин может передать эту информацию, которая приближает нашу победу", — отметил Андрей Юсов.

Как отмечает спикер, пока Крым находится под контролем россиян, местным жителям лучше избегать нахождения в непосредственной близости от военных объектов, техники, а также российских оккупационных администраций.

Напомним, что 13 июня Андрей Юсов заявил, что заминированный химзавод "Крымский титан", который находится рядом со временно оккупированным Армянском, — очередной элемент шантажа со стороны оккупантов.

Ранее, 8 июня, Андрей Юсов также сказал, что ВСУ войдут в Крым еще до наступления холодов. По его словам, предыдущие прогнозы о заходе украинских военных в Крым от главы ГУР Кирилла Буданова, были лишь одним из вариантов.

Говоря о прогнозе руководителя ГУР МО Кирилла Буданова о возвращении Украиной Крыма до конца весны 2023 года Юсов отметил, что не нужно принимать прогнозы за предсказания. На вопрос журналиста о возможной скорректированной дате возвращения Крыма, Юсов отметил, что на данный момент неправильно обсуждать конкретные сроки.