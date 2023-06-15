Удар из HIMARS: в ISW подтвердили ликвидацию россиян, ожидавших на плацу речи генерала

По данным аналитиков, в результате операции ВС РФ потеряли убитыми и ранеными около 200 военнослужащих.

Одно из подразделений 20-й дивизии общевойсковой армии Российской Федерации, которое дислоцируется в районе Кременной Луганской области, подверглось обстрелу со стороны Сил обороны Украины. Об этом сообщается в отчете ISW.

Согласно российским источникам, вооруженные силы Украины нанесли атаку в момент, когда 20-я дивизия Российской Федерации находилась в стационарном положении, ожидая прибытия генерал-майора Сухраба Ахмедова, командующего этой дивизией, к своим войскам. Атака произошла в районе Кременной Луганской области.

По сообщению российских источников, в результате удара системы HIMARS погибли примерно 100 российских военнослужащих, а еще около 100 были ранены.

Этот инцидент вызвал широкую волну негодования в России, особенно среди российских блоггеров, которые выразили свои жалобы на то, что командиры, включая Сухраба Ахмедова, продолжают оставаться на своих должностях.

г. Кременная, Луганская обл.

Отметим, что 14 июня появилась информация о ликвидации большого числа российских солдат, ожидавших речи генерала на плацу. По словам военкоров РФ, удар по территории объекта нанесли из реактивной артиллерии HIMARS. Солдат собрали, чтобы они заслушали "мотивирующую" речь российского генерала Сухраба Ахмедова, который ранее уже "прославился" неудачными штурмами в районе Угледара.

Напомним, что 14 июня несколько западных чиновников заявили, что Вооруженные силы Украины освободили минимум четыре села и продолжат двигаться вперед в рамках контрнаступления. По их оценкам, контрнаступление началось крайне рано, но инициатива — на стороне украинцев.

А вокруг Бахмута некоторые из украинских подразделений переходят в контрнаступление. Ярослав Лысенко из батальона "Свобода" рассказал, что бойцы ВСУ продвинулись на несколько километров и наносят врагу потери.