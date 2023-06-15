"Продолжаем движение": на Таврическом направлении ликвидировали 4 роты РФ и под 60 единиц техники

У россиян стало меньше 1 вертолета, 14 танков, 10 БМП, несколько САУ и другой техники, рассказал командующий Александр Тарнавский.

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед и беспощадно уничтожают как вражескую технику, так и живую силу. За минувшие сутки войско окупантов сократилось более чем на 4 роты, а военной техники уменьшилось на 59 единиц. Об этом сообщил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 4 рот. Уничтожено и повреждено 59 единиц военной техники противника", — проинформировал генерал.

По его информации, Силы обороны уничтожили:

вертолет Ка-52;

14 танков;

10 единиц БМП;

6 ББМ, МТЛБ;

1 гаубицу 2С19 "Мста-С";

1 гаубицу 2А65 "Мста-Б";

1 противотанковый ракетный комплекс "Корнет";

САУ 2С1 "Гвоздика";

1 комплекс РЭБ;

3 БпЛА "Zala";

1 БпЛА "Орлан-10";

1 БПЛА "Орлан-30".

Ко всей этой технике добавился еще минус один состав БК.

Напомним, что на Таврическом направлении враг ежедневно теряет по несколько рот солдат. Так, 14 июня на таврическом направлении потери врага убитыми и ранеными составили почти 4 роты. Уничтожены и повреждены 33 единицы военной техники противника.

10 июня Силы обороны на этом участке фронта "отминусовали" почти 7 рот оккупантов.