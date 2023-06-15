"Продолжаем движение": на Таврическом направлении ликвидировали 4 роты РФ и под 60 единиц техники
У россиян стало меньше 1 вертолета, 14 танков, 10 БМП, несколько САУ и другой техники, рассказал командующий Александр Тарнавский.
На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед и беспощадно уничтожают как вражескую технику, так и живую силу. За минувшие сутки войско окупантов сократилось более чем на 4 роты, а военной техники уменьшилось на 59 единиц. Об этом сообщил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 4 рот. Уничтожено и повреждено 59 единиц военной техники противника", — проинформировал генерал.
По его информации, Силы обороны уничтожили:
- вертолет Ка-52;
- 14 танков;
- 10 единиц БМП;
- 6 ББМ, МТЛБ;
- 1 гаубицу 2С19 "Мста-С";
- 1 гаубицу 2А65 "Мста-Б";
- 1 противотанковый ракетный комплекс "Корнет";
- САУ 2С1 "Гвоздика";
- 1 комплекс РЭБ;
- 3 БпЛА "Zala";
- 1 БпЛА "Орлан-10";
- 1 БПЛА "Орлан-30".
Ко всей этой технике добавился еще минус один состав БК.
Напомним, что на Таврическом направлении враг ежедневно теряет по несколько рот солдат. Так, 14 июня на таврическом направлении потери врага убитыми и ранеными составили почти 4 роты. Уничтожены и повреждены 33 единицы военной техники противника.
10 июня Силы обороны на этом участке фронта "отминусовали" почти 7 рот оккупантов.