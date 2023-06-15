ВСУ уничтожили целых 5 российских САУ "Мста-С" на одном поле, – OSINT-анализ (фото)

Часть из артиллерийских установок была уничтожена высокоточными ракетами GMLRS для HIMARS. Все "Мсты-С" находились в Запорожской области.

Украинские военные уничтожили пять российских самоходных артиллерийских установок "Мста-С" в пределах одного фермерского поля. Об этом сообщает OSINT-аналитик Andrew Perpetua в Твиттере.

После анализа видео бойцов ВСУ, аналитик смог установить точное местоположение батареи САУ "Мста-С". Оказалось, что они были уничтожены в районе Георгиевки в Запорожской области. Они были расположены примерно в 10–12 км от линии фронта.

Судя по разлету обломков на некоторых кадрах, уничтожали артиллерию высокоточные ракеты GMLRS с вольфрамовыми шариками. В видео видно, как они разлетаются вокруг места удара. Такие боеприпасы используют HIMARS и GMLRS.

Видео уничтожения САУ "Мста-С" ракетой GMLRS

Также аналитик добавил координаты уничтоженных артустановок:

47.66349, 36.94737;

47.66219, 36.94366;

47.66105, 36.93501;

47.64909, 36.94339;

47.64911, 36.94264.

На фотографиях ниже видно их расположение.

Все 5 САУ находились в пределах одного сельскохозяйственного поля

Мста-С – это советская российская 152-мм самоходная артустановка. Состоит на вооружении с 1989 года. Максимальная дальность стрельбы орудия составляет до 29 км активно-реактивным снарядом.

Напомним, 13 июня 129-я бригада ТрО рассказала о результативности наведения артиллерии на российские силы дроном "Лелека-100". Оккупанты потеряли около 20 единиц техники.

15 июня представитель Генштаба Андрей Ковалев сообщил о продвижении ВСУ в Донецкой и Запорожской областях.