"Тренировки начались": в НАТО рассказали, какие перспективы открывает обучение на F-16 (видео)

Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что главную роль в принятии решения о старте тренировок украинских пилотов сыграла Дания.

Страны Североатлантического альянса приступили к обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявил на брифинге 15 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, несколько государств-союзников уже приняли решение о проведении тренировок для защитников. Как объяснил генсек НАТО, эти учения в перспективе означают возможность поставки самолетов F-16 в Украину. Речь шла об истребителях четвертого поколения.

"Когда именно решения будут приняты — еще рано говорить. Но тот факт, что тренировки начались, открывает опцию по решениям о предоставлении самолетов, ведь пилоты будут готовы ими управлять", — подчеркнул Столтенберг.

Представитель альянса рассказал, что в содействии этим договоренностям руководящую роль сыграла Дания. По его информации, страна также предложила обучение украинским защитникам.

Генсек НАТО заверил, что вопрос усиления Украины будет рассмотрен на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн и комиссии Украины — НАТО с министром обороны Алексеем Резниковым.

"Украина начала контрнаступление. Мы видим ожесточенные бои. Еще рано. Но мы также видим, что украинцы преуспевают и что Украина способна освободить оккупированную землю. Это благодаря мужеству, отваге, умениям украинских воинов. Но это также подчеркивает и демонстрирует, что поддержка, которую союзники по НАТО предоставляют Украине уже много месяцев, действительно имеет значение на поле боя", — добавил Столтенберг.

Напомним, 14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что контрнаступление ВСУ может укрепить переговорную позицию Украины. По его мнению, от успехов защитников на фронте зависит осознание Владимиром Путиным неспособности РФ победить.

Ранее, 1 июня, генсек НАТО заявил, что Россия может повторно напасть на Украину. Однако Йенс Столтенберг подчеркнул, что президент РФ недооценил противника и НАТО.