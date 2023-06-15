"Радиус поражения больше": в ВСУ рассказали об опасности модернизированных ракет Х-35У (видео)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, у украинских сил ПВО получалось сбивать ракеты Х-35У над Одесской и Николаевской областями.

Российские силы перемещают ЗРК "Бал" ближе к Украине, который может стрелять ракетами Х-35У. У этих них увеличенная дальность поражения, если сравнивать с другими ракетами. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

По словам Игната, "Бал" предназначен в первую очередь для того, чтобы поражать надводные цели. У ракет Х-35У увеличенный радиус действия. В РФ говорят, что они могут поражать цели на расстоянии в 500 километров. Однако точно пока неизвестно.

"Ну там 260 км, пожалуй, есть. Этого достаточно, чтобы достигать определенных объектов, по которым они хотят попасть из Брянской области", — сказал Игнат.

Он отметил, что боевая часть ракеты весит 150 килограмм. Она меньше, чем другие российские ракеты, а потому ее будет труднее обнаружить. К примеру, боевая часть у Х-101 или "Калибр" весит от 400 до 500 килограммов. Также Х-35У могут запускать вертолеты и самолеты.

По словам Игната, оккупанты уже применяли такие ракеты для атак по Одесской и Николаевской областях. У украинских сил ПВО получалось сбивать Х-35У на этих направлениях.

"Собственно этот дивизион, который они перетянули, говорит о том, что у противника есть дефицит ракетного вооружения: крылатых ракет и баллистических", — добавил Игнат.

Юрий Игнат о ракетах Х-35У (смотреть с 07:10)

Напомним, что ранее в ВСУ уже говорили о переброске комплекса "Бал" к границам Украины. По информации Генштаба, дальность ракет берегового ракетного комплекса "Бал" позволит наносить удары по семи приграничным областям Украины.

Также сообщалось, что 15 июня комбриг рассказал, как Patriot перехватил "Кинжал". Полковник Сергей Яременко говорит, что осознал перехват "Кинжала" лишь тогда, когда аналитики по обломкам установили точный тип ракеты. Но основная заслуга принадлежит расчету дивизиона, который сумел перехватить все цели.