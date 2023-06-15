Остин о потерях Украины: в РФ показывают одну и ту же подбитую технику по тысяче раз (видео)

По словам главы Пентагона, повреждений на поле боя не избежать, но ВСУ способны восстанавливать и ремонтировать поврежденную технику.

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что у Украины есть потери в технике на поле боя в рамках начавшегося контрнаступления, но, по его словам, у ВСУ есть достаточно оборудования, чтобы продолжить воевать. Об этом он 15 июня сообщил на совместном брифинге председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Остин отметил, что повреждения техники на поле боя неизбежны, но украинцы имеют возможность восстановить и ремонтировать поврежденное оборудование. Остин также отметил важность продолжения поставок союзниками.

Он подчеркнул, что, несмотря на повреждения техники, Украина все еще обладает значительной военной мощью.

"Повреждения [техники] на поле боя будут и дальше. Я думаю, россияне показывают одни и те же пять элементов военной техники примерно 1000 раз с 10 разных ракурсов. Но у украинцев еще много боевой силы. Но, откровенно, у украинцев до сих пор остается немало боевой силы. Мы будем продолжать продвигать все то, что нужно Украине для успеха", — заявил Остин.

Напомним, 15 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил о начале очередного заседания контактной группы в формате "Рамштайн-13". Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал основные темы для обсуждения — усиление ПВО, а также обучение пилотов на западных самолетах, включая F-16.

Ранее, 12 июня, Резников заявил, что Украина ожидает решить логистические вопросы на новом "Рамштайне", так как война является конфликтом ресурсов.