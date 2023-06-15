Началась 13-я встреча в формате "Рамштайн": чего ожидать Украине

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал основные темы – усиление ПВО, обучение летчиков на западных самолетах, включая F-16 и логистика.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о начале очередного заседания контактной группы в формате "Рамштайн-13". Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Перед началом встречи Резников встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Украинский министр поблагодарил главу Пентагона за лидерство, партнерство и поддержку Украины.

"Сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной в этой неспровоцированной войне, которую начала Россия", — написал Резников.

Ллойд Остин в Твиттере написал, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Всегда приятно встречаться с моим другом и коллегой Алексеем Резниковым", — добавил американский министр.

Чего ждать Украине от "Рамштайна-13"?

Украинская армия нуждается в поставках оружия. США ранее уже анонсировали поставку Украине боеприпасов и ракет для ВСУ общей стоимостью более 2 млрд долларов.

Нидерланды и Дания согласились обучать украинских летчиков на самолетах 4 поколения, включая F-16. Германия и Польша работают над созданием центра обслуживания танков Leopard 2. Также коалиция Patriot работает над поставками для украинских ПВО комплексов ЗРК и боеприпасов к ним.

Кроме этого, стороны обсудят план развития украинской армии в будущем.

Напомним, 12 июня Алексей Резников заявил, что Украина ожидает решить логистические вопросы на новом "Рамштайне", потому что война является конфликтом ресурсов.

9 июня Ллойд Остин анонсировал дату проведения нового "Рамштайна", который проходит сегодня, 15 июня.