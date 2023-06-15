Историческое событие: Израиль сотнями экспортирует танки "Меркава" в Европу, — СМИ

Прежде Израиль не продавал танки "Меркава" за рубеж, за исключением разве что инженерных машин на базе "Меркавы".

Две неназванных страны — причем одна из них из Европы — сотнями закупают списанные израильские танки "Меркава Mk.2" и "Меркава Mk.3". Об этом сообщает Ynet.

Прежде Израиль не продавал танки "Меркава" за рубеж, за исключением разве что инженерных машин на базе "Меркавы". К сделке имеют отношение и США, одобрившие продажу этих танков в обе неназванные страны. Более того, на танках установлены американские двигатели.

Танки "Меркава"

"Меркава" считается одним из символов Армии обороны Израиля, и по прошествии 40 лет, с тех пор как они поступили на вооружение израильских сил, может начаться их экспорт в Европу.

Первая версия — "Меркава Mk.1" — выпущена в 1979 году. Последняя же модификация танка носит название "Меркава Барак".

Танки "Меркава" Танки "Меркава"

Танк развивает скорость до 60 км/ч, комплектуется встроенным лазерным дальномером, перископическим смотровым прибором и прочими технологиями. На "Меркава Mk.2" установлено орудие М68 105 мм, у "Меркава Mk.3", в свою очередь, есть гладкоствольная пушка MG253 калибра 120 мм.

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