Путин хочет уничтожить все ЧВК в России: военный эксперт объяснил, зачем это ему (видео)

По мнению полковника запаса ВСУ Романа Свитана, в России будут выстраивать общую вертикаль власти среди военных формирований, а те, кто не подчиняются Минобороны РФ, будут уничтожены.

Президент России пытается подчинить сейчас все ЧВК в ведение Минобороны РФ, а те, кто не согласны с таким порядком, будут уничтожены. Об этом 15 июня рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "ТСН".

"Это логическое управление сбора общей системы управления армией. Оно не позволяет любым "чужеродным организмам" быть или внутри нее, или рядом. Она обязательно либо раздавит, либо поглотит", — пояснил эксперт.

Свитан также отметил, что вооруженные силы любой страны представляют жесткую вертикаль власти и управления, не допускающую демократических проявлений или неподчинения.

"Те, кто не подчиняются, должны быть уничтожены. В такую парадигму сейчас как раз и втянуты все властные структуры, включая и военно-политическое руководство России. Они сейчас будут выстраивать общую вертикаль власти и среди военных формирований и прикрывать ОПГ Пригожина", — добавил Свитан.

Напомним, что согласно новому приказу МО РФ, все участники так называемых "добровольческих формирований" после подписания контракта с Минобороны РФ, станут контрактникам ВС РФ.

11 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники не будут подписывать контракт с Минобороны РФ. По его словам, ЧВК и так согласует свои действия с генералами и командирами подразделений ВС РФ.

В своем отчете от 15 июня в британской разведке отметили, что 1 июля истекает конечный срок от Минобороны, к которому все должны подписать контракты. Следовательно, эта дата станет ключевой в противостоянии между Пригожиным и Минобороны РФ.