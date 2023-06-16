Длится более часа: под Новой Каховкой слышен стрелковый бой, — росСМИ (видео)

По данным пропагандистов, в районе Новой Каховки оккупационные войска пытаются препятствовать высадке десанта украинских сил. Стрельбу также слышно в Таврийске и Соснах.

Российские пропагандисты сообщают о попытке украинского десанта высадиться на левобережье Днепра в районе Новой Каховкой. Пост опубликован в Telegram-канале "Известий".

Сообщается, что идет стрелковый бой, и что ВС РФ пытаются препятствовать высадке десанта украинских сил.

"Стрельбу также слышно в Таврийске и Соснах",— говорится в публикации.

Звуки стрельбы в районе Новой Каховки

По данным пропагандистов, интенсивный обстрел продолжался в течение часа, взрывы звучали со стороны побережья.

Пропагандисты РФ — о высадке украинского десанта под Новой Каховкой, выстрелах в Таврийске и Соснах Херсонской области

Реакция в Украине

Официальных комментариев событий под Новой Каховкой со стороны Украины пока нет. Но в Telegram-каналах предупреждается о возможной провокации, т.к. российская оккупационная администрация может заявить о ликвидации ДРГ и уничтожении многочисленных "натовских наемников" и военной техники.

Напомним, что если текущая контратака Украины удастся, то Россия проиграет войну. Об этом 16 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что российская пропаганда выдала удары украинских сил по российской артиллерии за уничтожение HIMARS.

16 июня стало известно, что Европа планирует отказаться от американского оружия и воссоздать собственную оборонную промышленность. По информации журналистов, в ЕС собираются наладить производство вооружений, что также в интересах безопасности Украины.

До конца лета в Вашингтоне ожидают, что военнослужащие Украины уже пройдут подготовку на танках Abrams. Сроки обучения на американской бронетехники — 12 недель. Бойцы ВСУ тренируются в Германии на специально оборудованных танках и совершенствуют индивидуальные навыки.