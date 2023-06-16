"Настоящая охота": Сальдо заявил, что его хотели убить "английскими ракетами"

По мнению коллаборанта, высокоточные ракеты были выпущены по местам его предполагаемого местонахождения в Херсонской области.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на него было совершено покушение. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном 15 июня в Telegram.

Коллаборант заявил, что 9 июня на него якобы велась "настоящая охота" по приказу президента Украины Владимира Зеленского и главы ГУР Кирилла Буданова.

По словам Владимира Сальдо, в этот день по местам его предполагаемого местонахождения в Херсонской области было выпущено "более десяти высокоточных английских ракет".

"Выпущены они были с одной лишь целью найти и уничтожить меня", — утверждает глава оккупационной администрации.

Что произошло 9 июня

По данным городского главы Мелитополя Ивана Федорова, 9 июня ВСУ уничтожили группу российских захватчиков на Арабатской Стрелке в Геническом районе Херсонской области. По словам Федорова, удар ВСУ пришелся прямо по столовой российских военных.

"Рашисты захватили сотни баз отдыха на побережье Азовского моря, однако курорт не задался. Даже 100+ километров от линии фронта не помогают врагу спрятаться от бавовны", – сообщил чиновник.

Согласно информации участников партизанского движения "Атеш", Владимир Сальдо покинул Геническ после мощных взрывов в городе 9 июня.

Напомним, что 26 мая глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что к его отравлению в августе прошлого года был причастен человек из ближнего окружения, которого "купили за очень большие деньги".

Мы также писали о том, что 11 мая ВАКС конфисковал имущество Владимира Сальдо, оставив ему пять дней на подачу апелляции. При этом коллаборант заявил, что большую часть собственности ему "приписали".