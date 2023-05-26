"Купили за очень большие деньги": Сальдо рассказал о подробностях его отравления

По словам Сальдо, еще до начала войны на территории Украины за ним "велась охота" со стороны СБУ.

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Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что к его отравлению в августе прошлого года был причастен человек из ближнего окружения, которого "купили за очень большие деньги". Об этом сообщают росСМИ.

Как уточнил оккупационной администрации Херсонской области, еще до начала "российской специальной военной операции" за ним "велась охота" со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, отравляющее вещество добавили в еду.

"Человека купили за очень большие деньги. Такого, которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно", – рассказал он пропагандистским СМИ.

В середине июля в СМИ появилась информация о том, что гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань утверждал, что коллаборант впал в кому, а российские пропагандисты для прикрытия публикуют заранее заготовленные видеоролики с участием гауляйтера. По его словам, сотрудники ФСБ РФ могли отравить Владимира Сальдо элитным алкоголем, который привезли в Херсон из Москвы.

В начале августа появилась информация, что Владимир Сальдо после госпитализации передал полномочия по "руководству" Херсонской областью бывшему сотруднику ФСБ Сергею Елисееву.

РосСМИ, ссылаясь на свои источники, утверждали, что Владимира Сальдо в состоянии комы доставили в одну из больниц Москвы. По данным издания Baza, гауляйтера Херсонской области могли отравить, а в списке подозреваемых находятся горничная и личный повар коллаборанта.

В сентябре Владимир Сальдо опроверг новость о своей смерти и в качестве подтверждения опубликовал видеообращение. Гауляйтер признал, что длительный период находился под присмотром врачей и отсутствовал на "рабочем месте" в Херсоне.