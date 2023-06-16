Как обжаловать заключение ВВК во время мобилизации: объяснение юриста

По словам юриста Ильи Шипко, выводы ВВК можно обжаловать в вышестоящем органе или в суде. Однако обжалование постановления не останавливает его действия, то есть военнообязанного могут мобилизовать.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин призывного возраста, которых после вручения повестки и уточнения военно-учетных данных отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Интернет переполнен сообщениями о случаях, когда по результатам ВВК даже люди, имеющие значительные пороки здоровья, признаются пригодными без каких-либо ограничений. Постановление ВВК можно обжаловать. О том, как это сделать, рассказывает юрист Илья Шипко.

Способы обжалования постановления ВВК

Первый способ

Следует обратиться в вышестоящий орган – в ВВК высшего уровня или Центральную ВВК. Выбирая такой способ обжалования, в жалобе необходимо подробно описать все моменты, с которыми не согласен военнообязанный, отмечает юрист. Также по возможности нужно дополнительные документы, подтверждающие состояние здоровья.

Рассмотрение таких обращений производится в соответствии с требованиями Закона Украины "Об обращениях граждан".

Второй способ

Еще одним способом обжалования заключения ВВК является обращение в суд. В этом случае нужно подать исковое заявление в соответствующий орган в порядке административного судопроизводства. Этот способ – сложнее, чем предыдущий, поскольку подача иска должна производиться по требованиям КАСУ. По словам Шипко, это непросто сделать без помощи адвоката.

Сроки обжалования заключения ВВК

Согласно законодательству, срок для обращения в суд с целью обжалования выводов ВВК составляет шесть месяцев со дня получения постановления, если такой вывод не обжаловался в административном порядке.

Если же истец уже обращался в вышестоящую ВВК, но ее решение его не удовлетворило, то с этого момента до обращения в суде должно пройти не более трех месяцев.

Особенности обжалования выводов ВВК

Юрист подчеркивает, что обжалование заключения ВВК не останавливает его действия. То есть, если военнообязанный признан годным к прохождению военной службы, то его могут мобилизовать, несмотря на то, что он решил обжаловать выводы врачей.

Однако, при судебном обжаловании можно подать заявление об обеспечении иска путем приостановления действия обжалуемого постановления до принятия судебного решения.

Напомним, 16 июня Фокус разбирался, законны ли облавы ТЦК на мужчин, когда задержанных сразу везут на медицинскую комиссию, где "все здоровы", и в тот же день отправляют в учебную часть, и как себя защитить.

13 июня начальник Ивано-Франковского ТЦК и СП Роман Плитус подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". В документе среди прочего, идет речь об обязательной явке военнообязанных в военкомат в 10-дневный срок.