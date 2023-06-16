Штурмовая Бригада "Червона Калина" показала подготовку "Градов" к наступлению (видео)

Цели, которые попадали артиллеристы, располагались на расстоянии почти 10 и 20 километров.

Бойцы отдельной реактивной батареи 14 Штурмовая Бригада Нацгвардии "Червона Калина" интенсивно готовятся к наступательным действиям и провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Об этом информирует пресс-служба подразделения в Facebook.

Занятия были организованы на одном из полигонов в определенных местах для тяжелой техники и вооружения. Цели, которые попадали украинские артиллеристы, располагались на расстоянии почти 10 и 20 километров.

Сначала гвардейцы ориентируют боевую технику на местности, а впоследствии делают более точные наведения на цель уже на самой установке "Град". После наведения раздаются выстрелы, а впоследствии мишень поражена.

"Бригада "Червона Калина" отрабатывала с целью слаженности и повышения боеспособности", – сообщил командир реактивной батареи.

Напомним, 15 июня в Минобороны рассказали, в каком состоянии БМП M2 Bradley, в которую попал российский "Град". Машина американского производства не только спасла бойцов 47-й бригады, но и устояла. После ремонта ее вернут в строй.

Также Нацгвардия впервые поразила дроном минный заградитель русских войск. Российские войска используют технику для быстрого разбрасывания мин и создания минных полей на расстоянии. Оператор спецподразделения Национальной гвардии "Омега Запад" запустил ударный FPV-дрон "Пегас" от школы "Эскадрон", протаранивший кассетные блоки, где размещаются мины.

Известно, что 9 июня "Град" 30-й бригады уничтожил склад боеприпасов в Донецкой области. Российские оккупанты в Соледаре хранили значительное количество мощных боеприпасов. Вблизи населенного пункта идет артиллерийский обстрел из реактивных систем. Впоследствии подразделения Вооруженных сил Украины точным выстрелом ликвидировали состав боеприпасов, которые использовали российские оккупанты.