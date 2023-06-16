Украинские военные минируют северную границу: Наев рассказал об укреплениях (фото, видео)

По словам командующего ОС ВСУ Сергея Наева, вдоль границы с РФ и Беларусью в северных областях украинские военные вырыли 5 тысяч метров траншей и создали 60 огневых позиций.

Бойцы ВСУ продолжают укреплять северную границу Украины. Военные установили более 8 тысяч мин в областях, граничащих с Россией и Беларусью. Соответствующие фото и видео Командование Объединенных Сил ВСУ опубликовало в Facebook.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев рассказал, что в течение последней недели вдоль государственной границы Украины появилось более 5 тысяч метров траншей и более 2,5 километров противотанкового рва.

Кроме того, украинские военные минируют территории, чтобы защитить государственную границу. Наев уточнил, что в северном приграничье установлено более 8 тысяч мин.

Также он сообщил, что в указанных регионах обустроено более 60 огневых позиций, 120 укрытий для личного состава, более 150 укрытий для автомобильной и бронированной техники.

Напомним, в феврале белорусские пограничники возмутилась тем, что украинские военнослужащие продолжают демонстративно минировать сопредельную территорию и при этом показывать "неприличные жесты".

В апреле директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал, что саперы разместили на Харьковщине примерно 40 тысяч табличек и баннеров, предупреждающих о минной угрозе, в основном на деоккупированных территориях.