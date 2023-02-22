"Минируют в два ряда и показывают жесты": в Беларуси пожаловались на пограничников Украины (видео)

Согласно заявлению Пограничного комитета Беларуси, в стране обеспокоены демонстрацией "угрожающих и неприличных" жестов в адрес белорусских пограничников. Упомянутую жестикуляцию со стороны украинских коллег назвали "девиантным поведением".

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Пресс-служба пограничной службы Беларуси возмутилась тем, что украинские военнослужащие продолжают демонстративно минировать сопредельную территорию и при этом показывать "неприличные жесты" в адрес белорусских коллег. Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси в Telegram.

"Чем вызвана необходимость укладки на дорогу еще одного ряда мин?" — задаются вопросом в ведомстве.

"Очередной факт минирования зафиксирован 22 февраля. Украинские военные демонстративно раскладывали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорожным пунктом пропуска Выступовичи", — говорится в публикации.

Сообщается, что украинские военные минировали территорию и летом прошлого года.

Погранслужба Беларуси обеспокоена демонстрацией "угрожающих и неприличных жестов в адрес белорусских пограничников".

Белорусская сторона считает подобные действия неприемлемыми и называет это "девиантным поведением", которое якобы стало нормой для военных, охраняющих границу Украины.

Подобные жалобы со стороны белорусских пограничников были и в прошлом месяце. В Беларуси считают поведение украинской стороны "провокационным".

Напомним, что военные эксперты из ISW оценили опасность оккупации Беларуси российскими войсками. РФ может угрожать восточным границам стран НАТО, используя территории Беларуси, в том случае если Путин сохранит захваченные регионы Украины.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ проводят танковые учения вблизи границы Беларуси на фоне анонсированных поставок немецких танков Leopard 2 и американских M1 Abrams.