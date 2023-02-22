Поставит Запад перед выбором: эксперты ISW оценили опасность оккупации Беларуси войсками РФ

По словам экспертов, РФ сможет воспользоваться Беларусью и захваченными территориями, чтобы угрожать восточным границам стран НАТО. Это произойдет, если Запад позволит Путину сохранить захваченные регионы Украины.

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НАТО должно серьезно подготовиться к возможной оккупации Беларуси российскими войсками и установления полного контроля Кремля над страной. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 21 февраля сказано, что президент РФ Владимир Путин скорее всего добьется значительных успехов в установлении контроля над Республикой Беларусь, независимо от исхода войны с Украиной.

Аналитики заявили, что возможная оккупация Беларуси ставит Запад перед выбором: либо позволить Путину сохранить территориальные завоевания, либо дать возможность Украине деокккупировать захваченные территории.

По словам экспертов, в первом случае РФ сможет воспользоваться Беларусью и захваченными территориями Украины, чтобы угрожать восточным границам стран НАТО. Во втором случае Украина станет сильным и надежным партнером, который сможет защитить восточный фланг альянса от РФ и оккупированной Беларуси.

"Это предпочтительное долгосрочное будущее основано на немедленных и устойчивых решительных действиях Запада, чтобы дать Украине возможность выгнать российские войска со своей территории", — сказано в отчете.

Аналитики предполагают, что чрезвычайно маловероятно, что Запад сможет победить или эффективно отреагировать на российскую кампанию по поглощению Беларуси без предварительного поражения российских войск в Украине.

В том же отчете эксперты отметили, что некоторые издания смогли якобы получить секретный 17-страничный документ, в котором говорится, что РФ собирается поглотить Беларусь до 2030 года, воспользовавшись концепцией и договорами о Союзном государстве.

"Хотя ISW не может подтвердить существование или содержание этого документа, выводы журналистов о стратегическом документе и его различных направлениях поэтапной военной, политической, экономической и культурной интеграции Беларуси с Россией через Союзное государство согласуются с долгосрочными исследованиями и оценками аналитиков", — говорится в отчете.

Ранее дипломат США рассказал, как заставить Путина закончить войну. По словам Салливана, Путин хочет подчинить себе украинский народ. Его необходимо убедить в том, что он не сможет победить в войне никаким способом.

Еще Фокус писал, что Польша отправит Украине 14 танков Leopard в ближайшие недели. В МИД страны заявили, что также не против отправки в Украину истребителей. Однако для этого необходимо достичь консенсуса со странами НАТО.