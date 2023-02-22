Поставить Захід перед вибором: експерти ISW оцінили небезпеку окупації Білорусі військами РФ

За словами експертів, РФ зможе скористатися Білоруссю та захопленими територіями, щоб загрожувати східним кордонам країн НАТО. Це станеться, якщо Захід дозволить Путіну зберегти захоплені регіони України.

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НАТО має серйозно підготуватись до можливої окупації Білорусі російськими військами та встановлення повного контролю Кремля над країною. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 21 лютого сказано, що президент РФ Володимир Путін швидше за все досягне значних успіхів у встановленні контролю над Республікою Білорусь незалежно від результату війни з Україною.

Аналітики заявили, що можлива окупація Білорусі ставить Захід перед вибором: чи дозволити Путіну зберегти територіальні завоювання, чи дати можливість Україні деоккупувати захоплені території.

За словами експертів, у першому випадку РФ зможе скористатися Білоруссю та захопленими територіями України, щоб загрожувати східним кордонам країн НАТО. У другому випадку Україна стане сильним та надійним партнером, який зможе захистити східний фланг альянсу від РФ та окупованої Білорусі.

"Це найкраще довгострокове майбутнє ґрунтується на негайних і стійких рішучих діях Заходу, щоб дати Україні можливість вигнати російські війська зі своєї території", — сказано у звіті.

Аналітики припускають, що надзвичайно малоймовірно, що Захід зможе перемогти чи ефективно відреагувати на російську кампанію із поглинання Білорусі без попередньої поразки російських військ в Україні.

У тому ж звіті експерти зазначили, що деякі видання змогли нібито отримати секретний 17-сторінковий документ, в якому йдеться про те, що РФ збирається поглинути Білорусь до 2030 року, скориставшись концепцією та договорами про Союзну державу.

"Хоча ISW не може підтвердити існування або зміст цього документа, висновки журналістів про стратегічний документ та його різні напрями поетапної військової, політичної, економічної та культурної інтеграції Білорусі з Росією через Союзну державу узгоджуються з довгостроковими дослідженнями та оцінками аналітиків", — йдеться у звіті.

Раніше дипломат США розповів, як змусити Путіна закінчити війну. За словами Саллівана, Путін хоче підкорити собі український народ. Його необхідно переконати в тому, що він не зможе перемогти у війні у жодний спосіб.

Ще Фокус писав, що Польща відправить Україні 14 танків Leopard у найближчі тижні. У МЗС країни заявили, що також не проти відправки в Україну винищувачів. Однак для цього необхідно досягти консенсусу з країнами НАТО.