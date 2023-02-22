"Він ніколи не буде задоволений": дипломат США розповів, як змусити Путіна закінчити війну

За словами Саллівана, Путін хоче підкорити собі український народ. Його необхідно переконати в тому, що він не зможе перемогти у війні в жодний спосіб.

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Колишній посол США у Росії Джон Салліван розповів, що президент РФ Володимир Путін так просто не здасться в Україні. Про це пише ВВС.

За словами американського дипломата, цілі війни, спочатку заявлені Кремлем, залишаються незмінними. Йдеться про так звані "денацифікації" та "демілітаризацію" України. Путін розуміє це як підпорядкування українського народу та зміну влади у Києві. Українців глава Кремля сприймає як частину розділеного народу СРСР.

"У неї (України, ред.) не може бути демократично обраного уряду, особливо на чолі з президентом Зеленським, у Києві. Він (Путін, ред.) ніколи не буде задоволений, поки існує цей уряд. Тому що він вважає його загрозою Росії й своєму баченню цієї більшої російської держави, яку він намагається створити", — скеля Салліван.

Дипломат заявив, що Путіна необхідно переконати, що він не зможе перемогти у війні. Глава Кремля збільшуватиме ставки, доки не переконається на 100%, що не зможе досягти своєї мети ніяк.

"Я не впевнений, наскільки значними мають бути невдачі на полі бою, щоб він досягнув цієї точки, але сьогодні він і близько не до цього", — сказав Салліван.

За його словами, Путін може дивитися далеко вперед, а тому має чітке бачення своїх цілей. Проте українці не дадуть йому досягти.

"Український народ не збирається прощати та забувати", — зазначив Салліван.

За його словами, навіть якщо Зеленський раптово захоче закінчити війну та піти на територіальні поступки Росії, то українці дадуть своїм політикам здатися.

Що стосується США, то, як вважає Салліван, вони мають бути готовими до тривалої війни Росії проти України. Швидше за все, військові дії не закінчаться 2023 року.

Раніше Фокус писав, що генерал США регулярно спілкується з главою Генштабу РФ. В Об'єднаному комітеті начальників штабів стверджують, що в ході таких розмов сторони представляють свою точку зору того, що відбувається на фронті.

Також повідомлялося, що США та союзники посилять контроль за дотриманням санкцій проти Росії. Кремль активно шукає способи обійти санкції країн Заходу, які стосуються закупівлі компонентів для зброї та торгівлі нафтою.