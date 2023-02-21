США та союзники посилять контроль за дотриманням санкцій проти Росії

Кремль активно шукає способи обійти санкції країн Заходу, які стосуються закупівлі компонентів для зброї та торгівлі нафтою.

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США продовжуватимуть надавати значну допомогу Україні у її боротьбі з російськими агресорами, а також посилюватимуть тиск на російську економіку, щоб Кремлю не було чим фінансувати війну. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Він заявив, що санкції країн Заходу вже зараз значно підірвали можливості Москви фінансувати подальшу війну.

"Ми та наші союзники плануємо відновити зусилля щодо суворого дотримання санкцій та експортного контролю, які ми вже ввели", — заявив Адейемо.

Він зазначив, що у Вашингтоні знають про спроби Кремля оминути введені обмеження.

"Ми знаємо, що Кремль активно шукає способи обійти ці санкції — знайти тих, хто не поділяє наші цінності та готовий наразити народ України на ризик заради швидкої наживи. Насправді, ми знаємо, що наші санкції працюють, тому що Кремль доручив своїм розвідувальним службам, таким як ФСБ та ГРУ, знайти способи їх обійти", — сказав заступник міністра фінансів США.

Він зазначив, що США будуть використовувати всі свої економічні інструменти, щоб поставити перед іншими країнами вибір — або вони працюють з коаліцією, яка займає половину світової економіки, або допомагають Кремлю обійти санкції.

"Ми використовуватимемо санкції, експортний контроль та інші інструменти, щоб перешкодити Кремлю використовувати гроші, які він має, для купівлі зброї і товарів, необхідних для ведення цієї війни на вибір", — сказав Адейемо.

У США пообіцяли покращувати обмін інформацією і координацію між нашими союзниками, а також ділитися додатковими відомостями з бізнесом, щоб заручитися його допомогою для запобігання наданню матеріальної чи військової підтримки Росії країнами, компаніями й окремими особами.

Крім того, США виявлятимуть і перекриватимуть конкретні канали, якими Росія намагається озброїти та фінансувати свої збройні сили.

"Наприклад, у відповідь на введений нами експортний контроль, який порушив російські військово-промислові ланцюжки поставок і закупівель зброї, Росія прагнула заповнити втрачені ресурси за рахунок перепрофілювання товарів — наприклад, чіпів, вироблених невійськовою електронікою, — і переоснащення виробничих потужностей для товарів, необхідних для підтримки воєнних дій. Наші зусилля позбавлять Росію доступу до товарів подвійного призначення, що використовуються для війни, і відріжуть ці перепрофільовані виробничі потужності від ресурсів, необхідних для заповнення виробничих прогалин у Росії", — сказав заступник міністра фінансів США.

Крім того, Адейемо зазначив, що в Кремлі шукають спосіб обійти цінову стелю на нафту через тіньових посередників. Він заявив, що Росія була змушена перенаправити мільярди коштів із фінансування війни на оплату страховки, доставки та інших послуг для підтримки своєї торгівлі нафтою. Центральний банк Росії змушений був використати мільярди доларів, щоб підтримати Російську національну перестрахувальну компанію, щоб продовжити відвантаження енергоносіїв.

"Це значно знижує прибуток Кремля, необхідний йому для фінансування війни. Ми продовжимо виявляти та діяти проти посередників, які дозволяють Росії користуватися послугами фірм країн G7 та ЄС для збагачення за рахунок торгівлі нафтою. І ми шукатимемо додаткові способи збільшити вартість, яку Кремль повинен заплатити за створення альтернативної системи продажу нафти без послуг західних країн", — заявив Адейемо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди закликають Євросоюз створити штаб для забезпечення виконання санкцій проти Росії.

Крім того, 21 лютого Євросоюз продовжив на рік санкції проти Росії за незаконне визнання та окупацію територій України.