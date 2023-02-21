США и союзники усилят контроль за соблюдением санкций против России

Кремль активно ищет способы, чтобы обойти санкции стран Запада, которые касаются закупки компонентов для оружия и торговли нефтью.

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США будут продолжать оказывать значительную помощь Украине в ее борьбе с российскими агрессорами, а также усиливать давление на российскую экономику, чтобы Кремлю не было чем финансировать войну. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Он заявил, что санкции стран Запада уже сейчас значительно подорвали возможности Москвы финансировать дальнейшую войну.

"Мы и наши союзники планируем возобновить усилия по строгому соблюдению санкций и экспортного контроля, которые мы уже ввели", — заявил Адейемо.

Он отметил, что в Вашингтоне знают о попытках Кремля обойти введенные ограничения.

"Мы знаем, что Кремль активно ищет способы обойти эти санкции — найти тех, кто не разделяет наши ценности и готов подвергнуть народ Украины риску ради быстрой наживы. На самом деле, мы знаем, что наши санкции работают, потому что Кремль поручил своим разведывательным службам, таким как ФСБ и ГРУ, найти способы их обойти", — сказал заместитель министра финансов США.

Он отметил, что США будут использовать все свои экономические инструменты, что поставить перед другими странами выбор — либо они работают с коалицией, которая занимает половину мировой экономики, либо помогают Кремлю обойти санкции.

"Мы будем использовать санкции, экспортный контроль и другие инструменты, чтобы помешать Кремлю использовать деньги, которые у него есть, для покупки оружия и товаров, необходимых для ведения этой войны по выбору", — сказал Адейемо.

В США пообещали улучшать обмен информацией и координацию между нашими союзниками, а также делиться дополнительными сведениями с бизнесом, чтобы заручиться его помощью для предотвращения оказания материальной или военной поддержки России странами, компаниями и отдельными лицами.

Кроме того, США будут выявлять и перекрывать конкретные каналы, по которым Россия пытается вооружить и финансировать свои вооруженные силы.

"Например, в ответ на введенный нами экспортный контроль, нарушивший российские военно-промышленные цепочки поставок и закупок оружия, Россия стремилась восполнить утраченные ресурсы за счет перепрофилирования товаров — например, чипов, производимых невоенной электроникой, — и переоснащения производственных мощностей для производства товаров, необходимых для поддержки военных действий. Наши усилия лишат Россию доступа к товарам двойного назначения, используемым для войны, и отрежут эти перепрофилированные производственные мощности от ресурсов, необходимых для восполнения производственных пробелов в России", — сказал заместитель министра финансов США.

Кроме того, Адейемо отметил, что в Кремле ищут способ, чтобы обойти ценовой потолок на нефть через теневых посредников. Он заявил, что Россия была вынуждена перенаправить миллиарды средств с финансирования войны на оплату страховки, доставки и других услуг для поддержки своей торговли нефтью. Центральный банк России был вынужден использовать миллиарды долларов, чтобы поддержать Российскую национальную перестраховочную компанию, чтобы продолжить отгрузку энергоносителей.

"Это значительно снижает прибыль Кремля, необходимую ему для финансирования войны. Мы продолжим выявлять и действовать против посредников, которые позволяют России пользоваться услугами фирм стран G7 и ЕС для обогащения за счет торговли нефтью. И мы будем искать дополнительные способы увеличить стоимость, которую Кремль должен заплатить за создание альтернативной системы продажи нефти без услуг западных стран", — заявил Адейемо.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды призывают Евросоюз создать штаб для обеспечения исполнения санкций против России.

Кроме того, 21 февраля Евросоюз продлил на год санкции против России за незаконное признание и оккупацию территорий Украины.