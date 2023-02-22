"Он никогда не будет доволен": дипломат США рассказал, как заставить Путина закончить войну

По словам Салливана, Путин хочет подчинить себе украинский народ. Его необходимо убедить в том, что он не сможет победить в войне никаким способом.

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Бывший посол США в России Джон Салливан рассказал, что президент РФ Владимир Путин так просто не сдастся в Украине. Об этом пишет BBC.

По словам американского дипломата, цели войны, первоначально заявленные Кремлем, остаются прежними. Речь идет о так называемых "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Путин понимает это как подчинение украинского народа и смену власти в Киеве. Украинцев глава Кремля воспринимает как часть разделенного народа СССР.

"У нее (Украины, ред.) не может быть демократически избранного правительства, особенно во главе с президентом Зеленским, в Киеве. Он (Путин, ред.) никогда не будет доволен, пока существует это правительство. Потому что он считает его угрозой России и своему видению этого более крупного российского государства, которое он пытается создать", — скала Салливан.

Дипломат заявил, что Путина необходимо убедить в том, что он не сможет победить в войне. Глава Кремля будет увеличивать ставки, пока не убедится на 100%, что не сможет достигнуть своих целей никак.

"Я не уверен, насколько значительными должны быть неудачи на поле боя, чтобы он достиг этой точки, но сегодня он и близко не к этому", — сказал Салливан.

По его словам, Путин может смотреть далеко вперед, а потому у него есть четкое видение своих целей. Однако украинцы не дадут ему их достичь.

"Украинский народ не собирается прощать и забывать", — отметил Салливан.

По его словам, даже если Зеленский внезапно захочет закончить войну и пойти на территориальные уступки России, то украинцы дадут своим политикам сдаться.

Что касается США, то, как считает Салливан, они должны быть готовы к длительной войне России против Украины. Скорее всего, военные действия не закончатся в 2023 году.

Ранее Фокус писал, что генерал США регулярно общается с главой Генштаба РФ. В Объединенном комитете начальников штабов утверждают, что в ходе таких бесед стороны представляют свою точку зрения того, что происходит на фронте.

Также сообщалось, что США и союзники усилят контроль за соблюдением санкций против России. Кремль активно ищет способы, чтобы обойти санкции стран Запада, которые касаются закупки компонентов для оружия и торговли нефтью.