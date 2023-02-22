"Мінують у два ряди і показують жести": у Білорусі поскаржилися на прикордонників України (відео)

Згідно із заявою Прикордонного комітету Білорусі, у країні стурбовані демонстрацією "погрозливих та непристойних" жестів на адресу білоруських прикордонників. Згадану жестикуляцію з боку українських колег назвали "девіантною поведінкою".

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Пресслужба прикордонної служби Білорусі обурилася тим, що українські військовослужбовці продовжують демонстративно мінувати суміжну територію і показувати "непристойні жести" на адресу білоруських колег. Про це повідомляє Прикордонний комітет Білорусі у Telegram.

"Чим викликана необхідність укладання на дорогу ще одного ряду мін?" — запитують у відомстві.

"Черговий факт мінування зафіксовано 22 лютого. Українські військові демонстративно розкладали на дорожньому полотні протитанкові міни перед автошляхом пропуску Виступовичі", — йдеться у публікації.

Повідомляється, що українські військові мінували територію і влітку минулого року.

Прикордонна служба Білорусі стурбована демонстрацією "погрозливих та непристойних жестів на адресу білоруських прикордонників".

Білоруська сторона вважає подібні дії неприйнятними і називає це "девіантною поведінкою", яка нібито стала нормою для військових, які охороняють кордон України.

Подібні скарги з боку білоруських прикордонників були і минулого місяця. У Білорусі вважають поведінку української сторони "провокаційною".

Нагадаємо, що військові експерти з ISW оцінили небезпеку окупації Білорусі російськими військами. РФ може загрожувати східним кордонам країн НАТО, використовуючи території Білорусі, якщо Путін збереже захоплені регіони України.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ проводять танкові навчання поблизу кордону Білорусі на тлі анонсованих поставок німецьких танків Leopard 2 та американських M1 Abrams.