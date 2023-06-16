"Чтобы надавили на Киев": РФ намерена взорвать Запорожскую АЭС, — Зеленский

Президент Украины убежден, что агрессор заинтересован в дестабилизации ситуации в стране. Зеленский считает, что россияне могут подорвать ЗАЭС для того, чтобы мир потребовал от Киева "остановить конфликт".

Россия намерена взорвать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре для дестабилизации ситуации в Украине. Такое заявление в интервью американскому телеканалу NBC News сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент считает, что Москва, как оккупант, заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине.

"Потому что, равно как и с (Каховской) дамбой, они не заинтересованы в безопасности в Украине. Они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного им варианта прекращения этого конфликта", — отметил Зеленский.

"Если нам массово передадут военное оборудование, которое сейчас находится на балансе у наших партнеров, мы скорее одержим победу", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что передача Украине западной техники небольшими партиями лишь продлевает продолжительность российско-украинской войны.

16 июня, Фокус писал о том, что Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса в Украину, которые ставили под сомнение продолжение Америкой военной поддержки Киева.

Ранее, 15 июня, Зеленский заявил, что если контрнаступление Украины удастся, то Россия проиграет войну. По словам главы государства, контрнаступление продвигается неплохо. Но героические защитники Украины сталкиваются с отчаянным сопротивлением российских оккупантов.