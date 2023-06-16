Четыре роты: в ВСУ рассказали о колоссальных потерях россиян на Таврическом направлении

По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского, россияне потерили не только живую силу, но и более 50 единиц военной техники.

За минувшие сутки на Таврическом направлении произошло 36 боевых столкновений, в ходе которых российские оккупационные войска понесли большие потери. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По словам командующего, подразделения ракетных войск и Сил обороны на указанном направлении выполнили 1481 огневое задание. В частности, благодаря точным ударам украинских защитников россияне потеряли убитыми и ранеными более четырех рот. Кроме того, было уничтожено или повреждено 53 единицы военной техники, а именно:

12 танков;

6 единиц БМП;

6 ББМ;

3 МТЛБ;

БТР;

гаубица 2А65 "Мста-Б";

2 БпЛА "Zala";

автомобильная техника.

Также украинские артиллеристы уничтожили 3 места хранения боеприпасов врага.

Напомним, 16 июня военный эксперт Сергей Згурец заявил, что ВСУ удается выманивать российских оккупантов сразу с нескольких направлений. В частности, в Запорожской области российские оккупанты перебросили свои резервы с третьей линии обороны на вторую и первую. Действия украинских защитников вынудили их пойти на такой шаг.

Днем ранее,15 июня, сообщалось, что Генштаб подтвердил продвижение ВСУ в Запорожской и Донецкой областях. По словам спикера командования Андрея Ковалева, Силы обороны успешно ведут наступательные операции на нескольких участках фронта. Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери.

Также 15 июня глава Пентагона Ллойд Остин признал, что у Украины есть потери в технике на поле боя, но у ВСУ есть достаточно оборудования, чтобы продолжать вести боевые действия в рамках контрнаступления.