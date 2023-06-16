Продвижение ВСУ составляет до двух километров на каждом направлении, — Маляр (карта)

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, на южном направлении украинские подразделения активно наступают и достигают тактических успехов.

Украинская армия продвигается вперед на каждом направлении до двух километров, при этом сохраняя позиции в обороне и успешно контрнаступая. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

"Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага. На направлениях, где мы в обороне, ни одной позиции не потеряно и враг не смог продвинуться", — отметила Маляр.

На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия. По словам замминистра обороны, общая интенсивность боевых действий на Бахмутском направлении немного снизилась.

"Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском", — добавила Маляр.

Вместе с тем на Бердянском и Мариупольском направлениях российские оккупанты стягивают войска с других направлений и увеличивают огневое воздействие. Кроме того наши войска сталкиваются со сплошным заминированием полей.

Ситуация на южном фронте: синим отмечены недавно осовбожденные территории Фото: deepstatemap.live

При этом на южном направлении украинские подразделения активно наступают и достигают тактических успехов, продвигаясь вперед.

"Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех. Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сейчас до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск", — подчеркнула Маляр.

Напомним, 16 июня командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении произошло 36 боевых столкновений, в ходе которых российские оккупационные войска понесли большие потери.

Также 16 июня военный эксперт Сергей Згурец заявил, что ВСУ в Запорожской области российские оккупанты перебросили свои резервы с третьей линии обороны на вторую и первую. Действия украинских защитников вынудили их пойти на такой шаг.

Днем ранее, 15 июня, сообщалось, что Генштаб подтвердил продвижение ВСУ в Запорожской и Донецкой областях.