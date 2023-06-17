В России мать срочника, рассказавшую о гибели сына, обвинили в дискредитации ВС РФ

Донос на женщину, сын которой погиб в Белгородской области, написала внука мужчины, который во время Второй мировой войны был информатором НКВД.

В России мать погибшего срочника из Тюменской области обвинили в дискредитации армии. На нее написали донос из-за того, что она рассказала о гибели сына журналистам. Об этом сообщает издание 72 RU.

Сын Аллы Фатхелисламовой Афанасий Подаев погиб в конце 2022 года в результате обстрелов в Белгородской области. 19-летний парень проходил там службу. На YouTube-канале редакции вышло видеоинтервью с семьей солдата. Через несколько дней после его выхода на Аллу поступил донос от такой себе Анны Коробковой, которая считала, что своими высказываниями во время интервью мать погибшего юноши дискредитировала российскую армию.

"Приехали из полиции, показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что сын у меня погиб. Через несколько дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления почитать." вас наказать Фатхелисламова Аллу за дискредитацию, мол, даже во время Великой Отечественной войны родственники не имели права высказываться против. И мои слова из интервью там тоже напечатаны", — рассказала женщина.

Она сообщила, что вскоре ее вызовут в суд.

Анна Коробкова, донесшая на женщину, уже известна в России. Она занимается тем, что отслеживает реакции россиян на войну против Украины в сети, СМИ и т.д. и пишет на них доносы. Написание доносов на россиян женщина поставила буквально в поток. В одном из интервью Коробкова заявила, что "разоблачение у нее в крови", и объяснила, что ее дед был информатором НКВД во время Второй мировой войны.

Напомним, что в РФ в последнее время наблюдается напряженная обстановка, в которой некоторые люди все чаще начинают писать доносы друг на друга. В результате возбуждаются уголовные дела против тех, кто выражает недовольство политикой Кремля и войной против Украины.

Ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины заставляют таксистов "сливать" информацию о своих пассажирах.