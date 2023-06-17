ВСУ отразили все атаки: ВС РФ наступали на пяти направлениях, но безуспешно, — Генштаб

В Генштабе ВСУ заявили, что россияне наступали на Купянском, Лиманском, Марьинском, Авдеевском, Шахтерском направлениях.

В Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты проводили наступательные действия на пяти направлениях, однако успехов не имели. Об этом говорится в вечерней сводке за 17 июня в Facebook.

Сообщается, что в Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области. Все атаки были отражены украинскими защитниками.

Также в своде говорится, что на Лиманском направлении россияне также производили наступательные действия, однако без успеха. Кроме этого, россияне пытались наступать на Авдеевском направлении в районах самой Авдеевки и Степного. ВСУ отразили все атаки.

Это же, как сообщается, касается и Марьинского и Шахтерского (в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области) направлений. Ни на одном из них россияне не имели успехов.

Что касается других направлений, то на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. На Бахмутском направлении россияне вели артиллерийские обстрелы, в результате чего пострадали ряд населенных пунктов. А в Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Также напомним, что 17 июня в ОК "Юг" сообщили о риске использования техногенного шантажа Россией. Оккупанты "доведены до определенной степени отчаяния и могут использовать взрывные команды, чтобы создавать техногенные катастрофы".

Еще сообщалось, что 17 июня россияне обстреляли Константиновку. В результате вражеской атаки повреждены 11 жилых домов, гараж, автомобиль, газопровод и электросети. По данным следствия, атака оккупантов на Константиновку произошла около 10:20.